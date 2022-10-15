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    Büyük ikramiye sahibini buldu! 14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları!

    Her hafta iki gün çekilişi gerçekleştirilen On Numara oyunu 14 Ekim 2022 çekilişi dün yapıldı.İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 15.10.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:39
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    Büyük ikramiye sahibini buldu! 14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları!

    On Numara çekilişi haftada 2 gün yapılmaktadır.Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki ikinci ve son çekilişi dün yapıldı.

    Çekilişlerde küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilmektedir.Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

    10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüştürülmektedir.

    İşte 14 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazana kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

    Büyük ikramiye sahibini buldu! 14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları! #1

    14 Ekim 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam saat 20:00'de yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar aşağıdaki gibidir.

    1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 11 - 15 - 16 - 25 - 29 - 37 - 38 - 41 - 45 - 50 - 54 - 56 - 59 - 62 - 63 - 76 - 78


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