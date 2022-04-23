Azap Yokuşu olarak bilinen dik yamaçta Aya Yorgi Kilisesi’ne yürüyen vatandaşlar, ip bağlayıp dilek diledi. Her yıl 23 Nisan’da yapılan etkinliğe bu yıl da katılım yoğun oldu

İstanbul’daki Büyükada’da bulunan Aya Yorgi Kilisesi’ne giden ve Azap Yolu olarak bilinen yolda her yıl 23 Nisan’da yapılan yürüyüş geleneği bu sene de bozulmadı.

Her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül'de dileklerinin kabul olacağına inananları ağırlayan Büyükada’da kalabalık yoğundu.

AA’nın haberine göre; Büyükada sakinlerinin yanı sıra kentin çeşitli ilçelerinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Azap Yokuşu’na geldi.

Salgın nedeniyle iki yıldır az sayıda katılımla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi olduğu gözlendi.

İpi koparmadan yokuşu çıkmaya çalıştılar

Kiliseye çıkan yokuşu tırmanmadan önce ellerindeki makaraları bir ağaca bağlayan vatandaşlar, dileklerinin kabul olması isteğiyle yokuşun sonuna kadar ipi koparmadan götürmeye çalıştı.

Daha sonra dilekte bulunarak ellerindeki bez parçalarını ağaçlara bağlayan vatandaşlar, ziyaret ettikleri kilisede mum yaktı.

“Her şeyi dileyeceğim”

Öte yandan DHA’nın haberine göre dilek tutan etkinliğe katılan vatandaşlardan Sevim Güler, “Her şeyi dileyeceğim ama önce sağlık dileyeceğim. Sonra, para ve aşk. Bunların hepsi kendime değil çocuklarıma. Daha önce de gelmiştim. Dileklerim de kabul oldu.” dedi.

Ataşehir'den gelen Dilay Özmeral ise, “Yolculuğumuz 2 buçuk saat sürdü. Buraya tırmanmak ayrı bir dert. Aşk, sağlık, mutluluk diledik. Yıllardır geliyorum. Daha önce de dileklerim kabul oldu. En son da annemin dileği kabul olduğu için geldim." ifadelerini kullandı.

Dileği kabul olan ve şeker dağıtmaya gelen İlkim Türkeri de, “Para diledim. Bu aralar iş hayatım biraz sıkıntılı gidiyor." dedi.

Büyükada geleneği bozulmadı: İp bağlayıp dilek tuttular VİDEO



"Böyle bir şey olmaması yeğdir”

Adada yaşayan ve ağaçlara ip bağlanmasına karşı çıkan Onur Alp Sunal, “Bütün ağaçlar yeşillikler boğuluyor. Nispeten bu sene daha az bir kitle var. Düzenli bir ip bağlama olmuş ama kuşlar takılıyor. Doğa kirleniyor. Ertesi gün belediye ekipleri ve biz gönüllüler geliyoruz kesiyoruz onları ama yine de böyle bir şey olmaması yeğdir. Bunun ticareti yapıldığı için biz bunu bireysel olarak engelleyemeyiz. Sadece farkındalık oluşturmak için buradayız.İp sarmayanlar hak veriyor ip saranlar baktığı halde sarmaya devam ediyor." dedi.

Hıristiyanlar tarafından Türkiye'deki iki hac noktasından biri kabul edilen Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi’ne 23 Nisan ve 24 Eylül'de kiliseye giden yolu, çıplak ayakla ve hiç konuşmadan takip edenler 'yarı hacı' oluyor.