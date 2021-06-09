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- Büyükada'da hastanelik olan sahibini yalnız bırakmayan köpek
Büyükada'da hastanelik olan sahibini yalnız bırakmayan köpek
Fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sahibini takip eden köpeğin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- AA
- 09.06.2021 - 16:29
- Güncelleme : 09.06.2021 - 16:38
İstanbul Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, izleyenleri duygulandırdı.
Vefalı köpek, sahibinin bindiği ambulansı hastaneye kadar takip etti.
Hastanede de bir süre kapıda bekleyen köpek, daha sonra sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısının önüne gitti. Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek, sahibini terk etmedi.
İşte o anlar...
Büyükada'da hastanelik olan sahibini yalnız bırakmayan köpek VİDEO