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Büyükada'da hastanelik olan sahibini yalnız bırakmayan köpek

Büyükada'da hastanelik olan sahibini yalnız bırakmayan köpek

Fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sahibini takip eden köpeğin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.