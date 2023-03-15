Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su kaybı artıyor Büyükçekmece Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle yaşanan düşüşün ardından koyunlar otlamaya başladı.

Yurt genelinde etkili olan kuraklık, barajların su oranlarında ciddi düşüşlere neden oldu.

İstanbul’da kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışı barajları etkiledi.

Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu.

Büyükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94,45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü.

Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı.

Suyun rengi değişti

Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü.

Kuruma tehlikesi

Su seviyesinin önceden yüksek olduğunu belirten İzzet Demir, "Su taşın yarısındaydı. Ben buranın kuruyacağından da korkuyorum. Nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum ama bulsalar iyi olur." dedi.

Alper Altındağ ise, "Düşüş var. Barajın geçtiği bir köprü var o köprünün bile suyun altında kaldığı dönemleri hatırlıyorum ben. Bırakın orasını burası bile bayağı indi." dedi.