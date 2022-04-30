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    Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun tabakası

    İstanbul Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yer yer yosun tabakası görüldü.
    • 30.04.2022 - 19:20
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    Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun tabakası

    Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda su yüzeyinde parçalar halinde yosun tabakası oluştu.

    Suyun tabanında da oluşan yosunların suyun yüzeyine çıktığı gözlendi.

    Belediye ekipleri yosunları zaman zaman topluyor

    AA'nın haberine göre, özellikle göl ve denizin birleştiği bölgede yoğunluklu olarak görülen yosunların, belediye ekiplerince zaman zaman toplandığı öğrenildi.

    Büyükçekmece Gölü nün yüzeyinde yosun tabakası #1

    Büyükçekmece Gölü nün yüzeyinde yosun tabakası #2

    Büyükçekmece Gölü nün yüzeyinde yosun tabakası #3


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