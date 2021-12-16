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Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kar yağdı
Silivri'de başlayan kar yağışının ardından Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne de yılın ilk karı düştü.
- İHA
- 16.12.2021 - 08:56
- Güncelleme : 16.12.2021 - 09:06
Meteroloji Genel Müdürlüğüi İstanbulluları yağışlı ve soğuk havalara karşı uyarmış, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini duyurmuştu.
Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı.
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE DE KARA TESLİM
Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kar yağdı VİDEO