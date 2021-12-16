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    Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kar yağdı

    Silivri'de başlayan kar yağışının ardından Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne de yılın ilk karı düştü.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:06
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    Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kar yağdı

    Meteroloji Genel Müdürlüğüi İstanbulluları yağışlı ve soğuk havalara karşı uyarmış, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini duyurmuştu.

    Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı.

    BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE DE KARA TESLİM

    Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı.

    Büyükçekmece ve Beylikdüzü ne kar yağdı #1

    FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

    Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kar yağdı VİDEO


    Büyükçekmece ve Beylikdüzü ne kar yağdı #2

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