Büyükçekmece'de düğünde cenaze merasimi yaptılar

Düğünde damadın arkadaşlarından şok yaratan gösteri geldi, 'Acı Kaybımız' yazılı çelenkle düğün salonuna giriş yaptılar.

İstanbul Büyükçekmece’de yaptıkları düğün ile dünya evine giren çifte düğün sırasında arkadaşlarından şok eden bir sürpriz geldi.

Salona "Acı Kaybımız" yazılı çelenkle giren damadın arkadaşları, gözlerinde güneş gözlükleri, yakalarına ise damadın fotoğrafının takıp gösteri yaptılar.

Bu gösteiyi izleyen davetliler şaka karşısında şaşkınlık yaşadı.

Evlenen arkadaşına cenaze merasimi yaptılar

Damadın arkadaşları adeta bir cenaze merasimi düzenledi, yapılan organizasyonu gören gelin ve damat ise şakayı gülerek karşıladı.

Damat İlhan Yıldız’in ağabeyi Kadir Yıldız, yaptıkları şaka ile ilgili, "Günümüz çağında insanlar arasında, evlenenler bir tünele girmiş gibi bir algı var. Biz de bundan esinlenerek böyle bir şey yaptık.

Birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir fikirdi. ‘Acı kaybımız yazılı bir çelenk yapalım’ dediler. Hatta daha sonra arkadaşlarımdan biri ‘Acı Kaybımız’ yazılı resmin fotoğrafını çekmiş.





"İlhan’a bir şey mi oldu? Kaza mı geçirdi?"

İHA'nın haberine göre ağabey Kadır Yıldız, kardeşine yapılan çelenk şakasını sosyal medya hesabında paylaşınca görenler damadın başına kötü bir şey geldiğini düşündüklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Ben de sosyal medyada paylaştım.Çok geri dönüşler aldım. ‘İlhan’a bir şey mi oldu? Kaza mı geçirdi?’ diye. Ben de evlendiğini söyledim. Sonrasında biz bu şakayı sosyal medyada da paylaştık. İyi ve kötü yorumlar geldi. Bu tamamen espri, mizah amaçlı çekilen bir videodur. Kız tarafının herhangi bir tepkisi olmadı ve gayet güzel karşıladılar." şeklinde konuştu.