Büyükçekmece'de düşen köpeği havada yakaladı

Kedisini bıraktığı veterinerden almak için evden çıkan kadın, balkona çıkan köpeğini gördü. Bu sırada düşmek üzere olan köpeği, ani bi refleks ile havada tuttu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, Ekinoba Mahallesi’nde bir sitesinde bir olay meydana geldi.

Betül Şen, veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya indi. O sırada ise kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği cama çıktı.

Olayı gören komşu, Şen'i uyardı ve camda köpeğini görünce kısa süreli panik yaşadı.

Köpeği havada yakaladı

Tam bu sırada birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.

Ani bir refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi.

Büyükçekmece’de pencereden düşen köpeği havada yakaladı VİDEO

O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olayı anlatan Betül Şen, "Camları kapamayı unutmuştum. O benim hatamdır. Aşağı indikten sonra köşeyi döneceğim sırada komşum seslendi. ‘Betül Hanım, köpeğiniz camın kenarına çıkmış’ dedi. Arkamı döndüğümde köpeğin, balkonun köşesine kadar geldiğini gördüm." dedi.





"Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu"



İHA'nın haberine göre, köpeğinin ayağının kaydığını gören kadın işgüdel bir refleks ile köpeği hava da tuttuğunu anlatan Şen, "Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım. Köpeğin ayağının kaydığını gördüm ve bir adım atarak havada kaptım. Düşseydi kesinlikle zarar görürdü. Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu ama köpeğin bir yerine zarar gelirdi." şeklinde konuştu.