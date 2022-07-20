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Büyükçekmece'de su samuru, balıkları yerken görüntülendi
Nesli tükenmekte olan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, teknenin üzerinde görüntülendi. Balıkları yiyen su samuru vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.
- 20.07.2022 - 09:04
Amerika'nın kuzey okyanus kıyılarında yaşayan su samuru İstanbul Büyükçekmece'de ortaya çıktı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan ve bilimsel adı “lutra lutra” olan su samuru, Kumburgaz sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Balıkları yerken kayda alındı
Gece saatlerde balıkçı teknesine çıkarak balıkları yiyen hayvanı ilk defa gören insanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bir süre daha teknede gezen su samuru, tekneden ayrılarak gözden kayboldu.