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Büyükçekmece'de su samuru, balıkları yerken görüntülendi

Büyükçekmece'de su samuru, balıkları yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, teknenin üzerinde görüntülendi. Balıkları yiyen su samuru vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.