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    Büyükçekmece'de su samuru, balıkları yerken görüntülendi

    Nesli tükenmekte olan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, teknenin üzerinde görüntülendi. Balıkları yiyen su samuru vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.
    • 20.07.2022 - 09:04
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    Büyükçekmece'de su samuru, balıkları yerken görüntülendi

    Amerika'nın kuzey okyanus kıyılarında yaşayan su samuru İstanbul Büyükçekmece'de ortaya çıktı.

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan ve bilimsel adı “lutra lutra” olan su samuru, Kumburgaz sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Balıkları yerken kayda alındı

    Gece saatlerde balıkçı teknesine çıkarak balıkları yiyen hayvanı ilk defa gören insanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bir süre daha teknede gezen su samuru, tekneden ayrılarak gözden kayboldu.

    Büyükçekmece de su samuru, balıkları yerken görüntülendi #1


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