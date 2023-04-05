Büyükçekmece'de törene geç kalan 7 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına saygı duruşunda bulundu

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Mimaroba bölgesinde bulunan özel bir okulda okuyan 7 yaşındaki Kuzey Bedir, her pazartesi yapılan İstiklal Marşı törenine gecikti.

Yağmur nedeniyle tören sınıflarda yapıldı.

Bu sırada okulun bahçesine giren Bedir, İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yağmur altında tek başına eşlik etti.

Marş okunup bitene kadar da saygı duruşunda bulundu.

Bedir'in bu davranışı öğretmenlerinin gözünden kaçmadı ve çocukla birlikte ailesi tebrik edildi.

Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

7 yaşındaki Kuzey Bedir, "Törene geç kaldım. İstiklal Marşı başlamıştı. Zaten marş okununca durmamız lazım. Bu yüzden durdum bekledim. Ailem ve öğretmenlerim böyle yapmam gerektiğini söylemişti. Yaşıtlarım da İstiklal Marşı'na saygı duymalı." ifadelerini kullandı.

Kuzey Bedir'in annesi Sibel Bedir ise, şöyle konuştu:

Öğretmeni bu görüntüyü sabah bizimle paylaştı. Duygu yüklü bir mesajla. Onun orada yağmur altında olmasından ziyade o değerlere sahip çıkması beni çok mutlu etti. Bu değerleri algılayıp kabullenmiş olduğu için Kuzey ile çok gurur duydum. Okula geldiğimizde bazen İstiklal Marşı'na kapıda yakalanıyoruz. Arabanı yanında saygı duruşuna geçiyoruz. Okulda da bunu çok fazla aşılıyorlar. Kuzey böyle yetişti. Diğer oğlum Kuzey'in abisi de milli tenisçi. Bizim için milli değerler çok önemli. Buna da Kuzey'in bu yaşta sahip çıkması çok hoşumuza gitti.