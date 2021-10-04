Çıkan yangından etkilenen kirpiyi hayata döndürmek için çabalayan itfaiye erleri, yaralı kirpiye su içirme anlarını kayıt altına aldı.

İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da yangın meydana geldi.

Otlarda çıkan yangında bir kirpinin de zarar görmesinin ardından İstanbul İtfaiyesi, hayvanı hayata döndürmeye çalıştı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kirpiye su içirerek yaşatmaya çalışan itfaiye erleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

KİRPİYİ KURTARMA HEYECANLARI KAMERADA

Kaydedilen görüntülerde bir itfaiye erinin kullandığı, "Yangının içinde kalan bir kirpi hayata tutunmaya çalışıyor. Soğutup, biraz canlandırıyoruz. Adeta kalp masajı yapıyoruz suyla. Hayvan gerçekten yangına maruz kalmış. Ağzına damla damla su veriyoruz. Normalde kafasını dışarı çıkarmaz ama suyu ne güzel içiyor görüyor musunuz?" cümleleri, hayvanı kurtarma heyecanlarını gözler önüne serdi.

Büyükçekmece'de yangından etkilenen kirpi, hayata döndürüldü VİDEO

