Büyükelçi Lütfullah Göktaş’tan Roma paylaşımı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Roma'da hayatın normale dönüşünden görüntüler paylaştı.

Dünya, koronavirüsün etkilerinden kurtulmaya çalışıyor…

Bazı ülkeler kısıtlamalarını tamamen kaldırıp maskelerini atarken, bazıları ne ölüm ne de vaka sayısının önüne geçemiyor.

NİSANDA KISITLAMALAR GEVŞETİLDİ

Virüsün ilk çıktığı günlerde yaşlı nüfusunu büyük ölçüde kaybeden İtalya’da da hayat normale dönmeye başladı.

Geçtiğimiz nisan ayında ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Çok riskli bölgeler dışındaki yerlerde ise insan hareketliliği eskiye döndü.

İtalya’nın başkenti Roma’da da durum aynı.

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: Roma'da hayat normale dönüyor VİDEO

“ROMA PANDEMİ UYKUSUNDAN UYANIYOR”

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Roma'da hayatın normale dönüşünden görüntüler paylaştı.

Göktaş paylaşımına “Roma pandemi uykusundan uyanıyor. İspanyol Merdivenleri’ne yerleştirilen çiçekler, şehrin silkinip kendine gelme arzusunu dışa vuruyor.” notunu düştü.