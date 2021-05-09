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    Büyükelçi Lütfullah Göktaş’tan Roma paylaşımı

    Büyükelçi Lütfullah Göktaş’tan Roma paylaşımı

    Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Roma'da hayatın normale dönüşünden görüntüler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 16:42
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    Dünya, koronavirüsün etkilerinden kurtulmaya çalışıyor…

    Bazı ülkeler kısıtlamalarını tamamen kaldırıp maskelerini atarken, bazıları ne ölüm ne de vaka sayısının önüne geçemiyor.

    NİSANDA KISITLAMALAR GEVŞETİLDİ

    Virüsün ilk çıktığı günlerde yaşlı nüfusunu büyük ölçüde kaybeden İtalya’da da hayat normale dönmeye başladı.

    Geçtiğimiz nisan ayında ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Çok riskli bölgeler dışındaki yerlerde ise insan hareketliliği eskiye döndü.

    İtalya’nın başkenti Roma’da da durum aynı.

    Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: Roma'da hayat normale dönüyor VİDEO

    “ROMA PANDEMİ UYKUSUNDAN UYANIYOR”

    Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Roma'da hayatın normale dönüşünden görüntüler paylaştı.

    Göktaş paylaşımına “Roma pandemi uykusundan uyanıyor. İspanyol Merdivenleri’ne yerleştirilen çiçekler, şehrin silkinip kendine gelme arzusunu dışa vuruyor.” notunu düştü.

    Büyükelçi Lütfullah Göktaş’tan Roma paylaşımı #1

    Büyükelçi Lütfullah Göktaş’tan Roma paylaşımı #2

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