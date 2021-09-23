Buz gibi esecek! Kestane Karası nedir, kaç gün sürer?

Yurt genelinde hissedilen soğuk hava ve rüzgarların nedeni, sonbaharın habercisi Kestane Karası fırtınası... Peki Kestane Karası nedir ve ne zaman olur? Kaç gün sürer? İşte merak edilenler..

İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren 6-10 derece sıcaklıkların düşeceği kestane karası fırtınasıyla sonbaharı yaşamaya başlayacak.

'Kestane Karası Fırtınası' uyarısının ardından beklenen şiddetli rüzgâr tüm yurtta etkili olacak.

Tüm yurtta sıcaklığın 8-15 derece düşmesi bekleniyor. Özellikle fırtınalı, rüzgârlı, yağmurlu ve soğuk havalar ise insanları hastalıklara açık hale getiriyor.

Peki Kestane Karasi nedir ve kaç gün sürer? Kestane Karası ismi nereden gekiyor? İşte detaylar..

KESTANE KARASI NEDİR?

Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu 'kestane karası fırtınası' olarak anılmaktadır.

Sonbahar mevsiminde hava ısısı düşmeye, gece ve gündüz arasındaki ısı farkı artmaya başlar. Bunun yanında rüzgâr, fırtına, yağmur gibi doğa olayları hastalıkları beraberinde getirebilir. Ortam ısısındaki değişiklikler vücut ısısını da etkilemektedir.

Giderek soğuyan hava cilt ve mukozayı kurutmaktadır. Cilt yüzeyinde, burun ve ağız mukozasındaki bu kurumalar çatlaklara yol açarak mikropların ağız, burun ve cilt yoluyla vücuda girmesini hızlandırmaktadır

KESTANE KARASI KAÇ GÜN SÜRER?

Kestane Karası, genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün sürer.