Günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile istenmeyen tüylerden kurtulmanın birbirinden farklı pek çok yolu bulunsa da buz lazer son yıllarda en çok öne çıkan yöntemlerden biri haline geldi.

Buz Lazer İstenmeyen Tüylere Veda Etmenin En Kolay Yolu

Kadın ya da erkek fark etmeksizin hemen herkes vücudundaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için en uygun yolu arıyor. Günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile istenmeyen tüylerden kurtulmanın birbirinden farklı pek çok yolu bulunsa da buz lazer son yıllarda en çok öne çıkan yöntemlerden biri haline geldi. Bu sebeple buz lazer nedir sorusu karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Buz lazer epilasyonun öne çıkmasının en büyük sebebi elbette lazer epilasyon uygulamaları arasında en acısız uygulamanın olmasıdır.

Lazer epilasyonlar Alexandrite, Diyot, Nd:YAG olmak üzere üç farklı dalga boyunda kullanılmaktaydı. Buz lazer epilasyon ise tüm bu dalga boylarını tek bir başlıkta birleştirmesi ile ön plana çıkmıştır. Böylece bu uygulama sayesinde çok daha kısa bir sürede ve oldukça konforlu bir uygulama ile istenmeyen tüylerden kurtulmak oldukça kolay bir hale gelmiştir.

Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda Alma Lasers firması tarafından üretilen Soprano ICE ütüleme epilasyonu ülkemizde Buz Lazer olarak bilinmektedir. FDA onaylı olan bu uygulama Soprano ICE, Soprano ICE Platinum ve Soprano Titanium buz lazer cihazları aracılığı ile uygulanmaktadır.

Buz Lazer Epilasyon Uygulaması

Buz lazer epilasyonunda kademeli ısıtma metodu kullanılmaktadır. Böylece kıl köklerinden kolayca kurtulurken kıl kökünün çevresinde yer alan cilt hiçbir zarar görmeyecek ve ciltte yanık oluşmayacaktır. Bu uygulamada kullanılan buz başlıklı lazer adeta bir ütü gibi sürekli bir şekilde hareket ettirirler. Bu hareket ile bilirlikte kıl kökünün kademeli bir şekilde ısıtılması sağlanır.

Lazer epilasyonlar ile ilgili sıklıkça konuşulan sorunların başında ince ve açık renkli kıllar üzerinde bu uygulamanın çok da etkili olmadığı yönündedir. Ancak buz lazer epilasyonda kullanılan kademeli ısıtma tekniği ile açık ya da koyu renkli fark etmeksizin tüm kıllarda arzu edilen etkiye ulaşılır.

Uygulama sürecinde uygulamada bulunan soğutma sistemi sayesinde oldukça ağrısız bir epilasyon seansı geçirilirken aynı zamanda diğer lazer epilasyon uygulamalarında karşılaşılan çizgi oluşumu gibi istenmeyen sonuçların alınmasının önüne geçilmiş olur.

Konforlu Lazer Epilasyon Artık Mümkün

Lazer epilasyon uygulamalarının geleneksel olanları oldukça acı verici ve konforsuz olarak bilinmektedir. Ancak Buz Lazer bu durumu tamamen tersine çevirmektedir. Lazer epilasyondaki buz başlık cildi -3°C’ye kadar soğuttuğu için uygulama esnasında neredeyse tamamen bu soğukluktan kaynaklanan serinleme hissi duyulacaktır. Ayrıca bu uygulama esnasında kullanılan başlık sürekli olarak hareket halinde olduğu için kıl köküne kademeli bir ısı artışı uygulanır ve kıl kökü bu şekilde tahrip edilir.

Yukarıda belirtilen özellikler sayesinde lazer epilasyon gerçekten bambaşka bir noktaya gelmiştir. Tüm bu özellikler lazer epilasyonun neredeyse tamamen ağrısız bir noktaya ulaşmasını sağlamış, diğer yöntemlerde görülen yan etkilerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Adeta masaj hissi uyandıran uygulama sayesinde lazer epilasyon artık oldukça konforlu bir hale gelecektir.

Buz Lazer Yaptırılabilecek Yerler

Tüm epilasyon yöntemlerinde olduğu gibi buz lazer epilasyonda da buz lazer merkezleri arasında hangisinin en iyisinin olacağı oldukça önemli bir sorudur. Bir merkezin en iyi buz lazer merkezleri arasında yer alabilmesi için en önemli şart, FDA onayı olan cihazlardan kullanıyor olmasıdır. Bir lazer merkezinden hizmet alınmadan önce mutlaka o merkezde kullanılan cihazlar hakkında bilgi alınmalıdır.

Buz lazer merkezlerinin en yoğun olarak bulunduğu il İstanbul olarak öne çıkmaktadır. Buz lazer İstanbul ili içerisinde Bakırköy ve Nişantaşı’nda bulunan merkezlerde yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Siz de bu uygulama ile ilgili en uygun yerleri arıyorsanız buz lazer Bakırköy ve buz lazer Nişantaşı seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Tüm Cilt Tiplerinde Hızlı Uygulama

Buz lazer epilasyonda bulunan ve yeni geliştiren teknolojilerin sağladığı en önemli özelliğin başında hızlı uygulama avantajı gelmektedir. Bu epilasyon uygulaması ile tüm vücudun sadece 35 dakika içinde tamamlanması mümkün hale gelmiştir. Diğer epilasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında oldukça hızlı olan bu sürede epilasyonun gerçekleşmesini sağlayan ise buz lazerin sahip olduğu tarama başlığının 2 cm2’ye saniyede tam 10 atış yapabiliyor olmasıdır.

Buz lazer yaptıranlar ya da yaptırmayı düşünenler epilasyon yaptıracakları bölge konusunda da geniş bir seçeneğe sahip olmak isterler. Buz lazer epilasyon ile burun içi, kulak içi ve kaş arası da dahil olmak üzere vücudun pek çok farklı bölgesinde de uygulama yapılabilmektedir. Bu uygulamalar için tamamen ayrı bir uca sahip olan bu uygulama bu özelliği ile de ön plana çıkmaktadır.

Buz lazer epilasyon ile ilgili merak edilen konulardan biri de bu uygulamanın hangi cilt tipinde etkili olduğu yönündedir. Bu konuda cihazlarda bulunan ortam emilim seviyesindeki dalga boyu cihazların sahip olduğu soğutma sistemi, buz başlığı ve ütüleme tekniği sayesinde tüm cilt renklerinde ve tüm kıl renklerinde etkili bir sonuç almak mümkün hale gelmiştir.

Buz Lazer Epilasyon Ücretleri

Buz lazer fiyatları için standart bir rakam belirtmek çok doğru değildir. Bu uygulamanın ücretine etki eden pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin en başında da epilasyon yaptıracak olan kişinin fiziksel özelliği gelmektedir. Bireylerin fiziksel özelliklerine göre buz lazer ücretleri değişiklik göstermektedir. Ortalama bir fiyat verilecek olursa kadınlarda 700 ile 900 TL arasında değişen fiyatlardan bahsedilebilir. Tabii ki bu fiyatlar uygulama yaptıracağınız merkeze göre de değişiklik gösterebilmektedir. Ücretler ile ilgili en sağlıklı bilgiyi almak için uygulamayı yaptıracağınız merkez ile görüşmeniz ve kısa bir fiziksel muayeneden geçmeniz doğru olacaktır.

Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Buz lazer uygulaması tamamlandığında, sonuçların kalıcı olması beklenir. Uygulamanın yapıldığı kişide görülen hormonal bir sıkıntı yoksa ya da başka bir rahatsızlık bulunmuyorsa kılın tekrar çıkmayacağını söylemek mümkündür. Seans sürelerinin de oldukça kısa olduğu bu yöntemin istenmeyen tüylerden kurtulmanın kesin çözümü olduğunu söylemek mümkündür.

Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için buz lazer uygulamalarında mutlaka FDA onaylı cihazların kullanılması ve uygulamayı yapacak olan kişinin gerekli eğitimleri almış uzman kişiler olması oldukça önemlidir. Yine istenen sonuçlara ulaşılabilmesi için seans aralarında çıkan kıllara cımbız veya ağda gibi diğer yöntemlerle müdahale edilmemelidir. Ayrıca buz lazer uygulanan bölgenin güneşten korunması ve bu bölgeye güneş kreminin uygulanması önemlidir.

Buz lazer epilasyon seanslarının çok uzun sürmediğini belirtmiştik. Bu seanslara düzenli bir şekilde gidilmesi de istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için oldukça önemlidir.