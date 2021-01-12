Buz tutan Çıldır Gölü'nde bisiklet keyfi

Buzla kaplı gölü ziyaret edenler, göl üzerinde çeşitli aktiviteler yapıyor.

Ardahan'daki Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı, tamamen buzla kaplı halde duruyor.

ÇILDIR'DA BİSİKLET TURU

Ziyaretçiler adeta cam gibi olan buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Kimileri de yüzeyi buz tutan göl üzerinde bisiklet biniyor.

Çıldır Gölü kenarında işletmesi bulunan Atalay Uzunkaya, "Çıldır Gölü’nün bir özelliği de kükreyen göl olması. Çıldır Gölü kükrediğinde güzel de bir ses ortaya çıkar. Onu dinleyenler akşam saatlerinde bu güzelliğin içinde bir de uğultu niteliğinde nostalji bir sesi dinlerler." dedi.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi ViDEO