Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022?

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve çiftçilerin rahatça üretim yapmasını isteyen devlet, yardımlarını artırıyor.

Hem olumsuz hava şartları hem de artan fiyatlardan dolayı hayvancılıkla uğraşanları ve çiftçileri mağdur etmek istemeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, peş peşe destek ödemeleri gerçekleştiriyor.

1 milyon 108 bin 599 çiftçinin yararlandığı destek ödemeleri arasında olan buzağı desteklerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise merak ediliyor.

Buzağıları yetiştirmek isteyen ancak yem fiyatları dahil olmak üzere birçok konuda zorlanan vatandaşlar, bu destekleri dört gözle bekliyor.

Bu kapsamda detaylara hakim olmak isteyenler, "Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022?" sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı.

Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2022? İşte detayları...

2022 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı desteklemelerinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Şartları

Hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekiyor.

En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek.

Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.

Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.

Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartların sağlandığı buzağılar için ek destek verilecek.

Etçi veya kombine ırk boğalardan veya bu ırkların bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için gerekli şartları taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye'de yapılmış ve bilgisinin e-Islah Veri Tabanı'na kaydedilmiş olması gerekecek.