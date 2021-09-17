Buzullardaki erime, kutup ayılarının genetik çeşitliliğini tehdit ediyor

Küresel ısınma nedeniyle buzullarda meydana gelen erimenin, kutup ayılarının genetik çeşitliliğini azalttığı ortaya çıktı.

Norveç’in Svanvik bölgesinde bulunan Biyoekonomi Araştırma Enstitüsündeki araştırmacılar iklim değişikliğinin kutup ayıları üzerindeki etkisini gözlemledi.

DNA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Snorre Hagen ve Simo Maduna tarafından yürütülen çalışmada, Kuzey Kutbu'na yakın Svalbard takımadalarındaki 622 kutup ayısından alınan DNA örnekleri incelendi.

Yapılan DNA analizi, kutup ayılarının genetik çeşitliliğinin azaldığını gösterdi.

10 YILDA YÜZDE 10 AZALDI

Farklı ölçütlere bağlı olarak yapılan analizde, genetik çeşitliliğin 1995 ile 2016 yılları arasında yüzde 3 ila 10 azaldığı ortaya konuldu.

Buzullarda meydana gelen erimelerin farklı türdeki kutup ayılarının birbirinden ayrılmasına sebep olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun bir sonucu olarak soy içi üremenin arttığına işaret etti.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin buzullar üzerindeki yıkıcı etkisi devam ettikçe, kutup ayılarının genetik çeşitliliklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarına dikkati çekti.

Çalışma “Royal Society” dergisinde yayınlandı.