ByLock'un lisans sahibi David Keynes kimdir? David Keynes'in biyografisi..

FETÖ'nün mesajlaşma uygulaması olan ByLock'un sahibi David Keynes, İstanbul'a gelerek teslim oldu. Bunun akabinde, "ByLock'un lisans sahibi David Keynes kimdir?" sorusu gündeme taşındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un sahibi David Keynes'in, 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı.

David Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kaynes için 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar, "ByLock'un lisans sahibi David Keynes kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

DAVİD KEYNES KİMDİR?

Keynes 1973 yılında Türkiye'de dünyaya geldi. Aslen Türk olmayan Keynes'in babası, 13 yaşındayken Türk vatandaşlığına geçti. Annesi Giresunlu olan 49 yaşındaki David Keynes'in çocukluğunu Ankara'da geçirdiği, burada Gülen cemaatine bağlı Fem Dershanesi'ne gittiği ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittiği ifade ediliyor.

ByLock'un kurulduğu tarihten beri sahibi olan Keynes'in şu ana kadar Amerika'da yaşamına devam ettiği biliniyordu.