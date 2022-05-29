Caddebostan Sahili’nde yoga keyfi

Eğitmenler eşliğinde bir araya gelen vatandaşlar suda yoga yaptı. Kıyıdan metrelerce uzaklıkta board üzerinde yoga yapan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Son yıllarda oldukça ünlenen SUP yoga (Stand Up Paddle Board Yoga), kürek sörfünden hoşlananlar için trend olan bir su sporu haline geldi.

Bilinen yoga türüne göre daha fazla güç, denge ve odaklanma gerektirdiği için SUP yoga yapmanın yoga becerilerini geliştirdiği belirtildi.

Denizde yoga keyfi

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahili’nde bir araya gelenler, eğitmenler eşliğinde kıyıdan metrelerce açıldı, denizde board üzerinde yoga keyfi yaşadı.

Dengede durmakta zorluk çeken kadın ve erkek yoga severler, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün batımına karşı suda yapılan yoga havadan görüntülendi.

“Zor olsa da gayet keyifliydi”

Yaklaşık 1 saat süren suda yoga eğitimi sonrası İHA’ya konuşan Melis Açal, “Normalde yoga yapıyordum. Bu kez suyun üzerinde denedim. Fazlasıyla keyif aldım. Denizde oluşan dalgalar nedeniyle üzerinde durmakta güçlük çekebiliyorsunuz. Her ne kadar zor olsa da gayet keyifliydi. Gün batımı eşliğinde suda yoga iyi hissettiriyor.” dedi.

“Kendine has bir zevki var”

Suda yoga yapanlardan Damla Yağmur ise “İstanbul gibi bir şehirde suyla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Bu sebeple su üzerinde yoga bana heyecan verici geldi. Normal yogaya göre çok farklı bir tecrübe. Kendine has bir zevki var. Fırsat buldukça katılmayı düşünüyorum.” diye konuştu.