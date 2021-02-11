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    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

    Caddebostan sahiline vuran kırmızı yosunlar ile çöpler drone ile havada görüntülendi.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:41
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    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Caddebostan sahilinde, havanın aydınlanmasıyla beraber sahile vuran kırmızı yosunlar ve çöpler göze çarptı.

    Sahilin ve kayalıkların adeta kırmızı renge bürünmesine sebep olan yosunlar görenlerin ilgisini çekti.

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı VİDEO

    YOSUN VE ÇÖPLER SAHİLE VURDU

    Denizde etkili olan ve kayalıkları döven dalgalar nedeniyle kırmızı yosunlar ile çöpler denizden sahile vurdu.

    Yosunlar nedeniyle sahil ve kayalıklar kırmızı renge büründü. Caddebostan sahilini ve kayalıkları kaplayan kırmızı yosunlar ve çöpler drone ile havadan görüntülendi.Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #1

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #2

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #3

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #4

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #5

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #6

    Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar ve çöpler kapladı #7

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