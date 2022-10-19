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    Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    Çeşitli kostüm ve makyajların yapıldığı kutlamayı andıran Cadılar Bayramı ile ilgili, "Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 19.10.2022 - 16:19
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    Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    Korkunç kostümlerin giyildiği Cadılar Bayramı, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

    Bazı kesimler tarafından eleştirilen bazı kesimler tarafından ise kutlanılan bu bayram hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

    Bayram yaklaşırken uygun kostümleri almak isteyenler, "Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte yanıtı...

    Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

    Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.

    Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte? #1

    Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı son yıllarda ülkemizde de çeşitli organizasyonlarla kutlanmaktadır. Halloween her sene 31 Ekim'de kutlanır.


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