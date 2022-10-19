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Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Çeşitli kostüm ve makyajların yapıldığı kutlamayı andıran Cadılar Bayramı ile ilgili, "Cadılar Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunu gündeme getirdi.