Cadılar Bayramı ne zaman kutlanır? Halloween 2021 tarihi

Türkiye’de Cadılar Bayramı olarak bilinen ve dünyada Halloween olarak kutlanan özel güne dair araştırmalar hızlandı. Peki bu sene Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Halloween 2021 tarihi...

Kostümleri ve şekerlemeleriyle dünya kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) kültürel bir gelenek olarak devam ettiriliyor.

İlginç makyajlar ve etkinliklerin eşlik ettiği Halloween partiler, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemedi. Bu sene için hazırlıklara başlanan Cadılar Bayramı, Türkiye'ye de yansıyor.

Özellikle sosyal medya ile iyice popülerleşen Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır araştırılıyor. İşte Cadılar Bayramı tarihi ve merak edilenler...

HALLOWEEN (CADILAR BAYRAMI) NE ZAMAN 2021?

Cadılar Bayramı dünya çapında her sene 31 Ekim'de kutlanıyor. Bu sene ise Halloween 31 Ekim Pazar gününe denk geliyor.

CADILAR BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cadılar Bayramı’nın kökeni, bir antik Kelt festivali olan Samhain Festivali’ne dayanır. Keltler yaklaşık 3.000 yıl önce, şu an Birleşik Krallık ve Kuzey Fransa bölgeleri olarak adlandırılabilecek coğrafyada yaşamış bir halktır. Keltler yılın sonunu yazın bitişi olarak da kabul edilen 31 Ekim, yeni yılın başlangıcını ise 1 Kasım olarak belirlemişti. 1 Kasım’da yeni yılın şerefine Samhain Festivali kutlanıyordu.

Yazın sonu demek Kelt halkı için hasat zamanının bitişi ve daha önemlisi ölümle bağdaştırılan soğuk, kara ve korkunç kışın gelişi demekti. Bu yüzden de yeni yıldan bir gün önceki gece ölümle yaşam arasındaki engelin kalktığına inanılıyordu.

Keltlere göre Samhain Festivali sırasında geçmişte ölenler evlerini ziyarete geliyor ve yıl içinde ölmüş olanların ruhları da öbür dünyaya göçüyordu. Halk tam kış öncesi ekinlerin zarar görmesi ve verimsizleşmesini 31 Ekim gecesi gelen dünya dışı yaratıklara bağlıyordu.

Bu yüzden de Kelt halkı yeni yıl öncesinde şenlik ateşleri yakarak hayaletleri korkutmaya ve bazen maskeler takıp farklı kılıklara girerek hayaletler tarafından tanınmamaya çalışıyorlardı.

O zamandan beri Cadılar Bayramı korkunç kostümler ve makyajlarla ilişkilendiriliyor.

HALLOWEEN NE DEMEK?

1 Kasım’da kutlanan Azizler Günü İngilizce’de “All Saint’s Day” ve aynı zamanda “All-Hallows” olarak adlandırılıyordu. Keltlerin coğrafyasında da Cadılar Bayramı Azizler Günü’nden bir önceki gece kutlandığından, yine İngilizce’de “bir önceki gün” anlamına gelen “eve” kelimesiyle birleşerek başta “All-Hallows Eve”, sonradan da “Halloween” olarak adlandırılmaya başlandı.

CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

Samhain süresince ölülerin hayaletlerinin dünyayı ziyaret ettiğine inanıldığı için o zamandan beri Cadılar Bayramı’nda korkunç kostümlerle hayaletleri korkutmak amaçlanıyor.

Balkabağından yapılan yiyecekler dışında Halloween’de en çok tüketilen gıdalardan biri de elma şekeridir. Ev yapımı elma şekerleri çocuklara ikram edilir. Yine ev yapımı çikolatalar ve şekerlemeler tüketilir.