Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ederken akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Çadırlarda bekleyen depremzedeler "Afetimiz olmasın yağmura razıyız." dedi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi, 23 Kasım Çarşamba gecesi 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Büyük korkuya neden olan deprem, birçok ilde hissedildi.

1999 depremini ve ilk kez afet yaşayan korku içinde dışarı akın ederek ilk günden itibaren günlerini kurulan çadırlarda geçiriyor.

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Sağanak yağmura yakalandılar

Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edilirken, vatandaşların bekleyişi ise sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için yağış uyarısında bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yerini sağanak yağmura bıraktı.

İHA'nın aktarımına göre; depremzedeler de yağıştan korunmak için genellikle çadır içerisinde durmayı tercih etti.

Çadırda kalan Düzceli depremzedeler yağmura yakalandı ViDEO

"Bu gece çok soğuk, yağış var"

Evi hasar gördükten sonra çadıra yerleştiklerini söyleyen Yaşam Yasa, “Bizim evimiz çatladı, neredeyse yıkılacaktı. Allah’tan çadır verildi de buraya geldik. Bu gece çok soğuk, yağış var. Devletimizden Allah razı olsun.” dedi.

"Şu an 6 kişi kalıyoruz çadırda"

Önceki gece evinde kalan fakat korkudan uyuyamadığı için bu geceyi çadırda geçirmeye karar veren Emine isimli bir depremzede, “Biz de bugün yerleştik çadırımıza. 5 katlı bir binada oturuyorduk, hasar da vardı. Akşam da yattık ama hiç uyuyamadık korkudan. Çadırda kalmaya mecbur kaldık. Şu an 6 kişi kalıyoruz çadırda. Afetimiz olmasın yağmura razıyız.” diye konuştu.

"Korktuğumuz için geldik"

Kalp hastası olduğu için korkudan evde kalamadığını söyleyen 75 yaşındaki Sait Demir, “Dün evdeydik, bu gece çadır istedik ve aldık. Korktuğumuz için geldik. Ben kalp hastasıyım hanımımın da dizleri ameliyatlı. Depremden kaçamıyoruz, mecburen çadır istedik. Evde hasar yok.” ifadelerini kullandı.