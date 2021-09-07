Sunucu Çağla Şıkel, konuğu Şems Arslan'ın mide egzersizi tavsiyesini canlı yayında denedi.

FOX TV'de yayınlanan 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programının bugünkü konuğu Cilt Uzmanı Şems Arslan oldu.

Şems Arslan, programda mide egzersizi hakkında bilgiler verdi.

Arslan, bu egzersizin bağırsakların çalışıp güçlenmesi açısından oldukça verimli olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Arslan, izleyicilere günde bir defa olmak üzere en az 30 saniyelik yastık egzersizi önerdi.

ÇAĞLA ŞIKEL CANLI YAYINDA ÇIĞLIK ATTI

Ağza yastık dayayıp yapılan egzersizi, sunucu Çağla Şıkel denemek istedi.

Şıkel, "Bende bağıracak çok şey var. Korona gitsin diye mi bağırsam acaba" sözleri sonrası yastık üzerinden çığlık atmaya başladı.

"HERKES YAPSIN"

Arslan, daha sonra egzersizin önemini bir kere daha vurgulayarak "Bunu herkes yapsın, her şey harika oluyor. Çok iyi bir egzersiz." ifadesini kullandı.

Çağla Şıkel canlı yayında ağzına yastık dayayıp çığlık attı