Çağtay Kurukalıp kimdir? Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Bunun akabinde,"Çağtay Kurukalıp kimdir?" sorusu gündeme taşındı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olmuştu.

Emre Belözoğlu yönetiminde çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe, bu sene daha temkinli davranıyor.

Sarı-lacivertli ekip Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlarken, yine Pereira yönetiminde transferlere karar veriyor.

Bu tansferlerden birisi ise genç oyuncu Çağtay Kurukalıp oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay." ifadeleri yer aldı.

Bunun akabinde "Çağtay Kurukalıp kimdir?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Çağtay Kurukalıp kimdir? İşte detaylar..

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002 yılında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı.

2014 yılında İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.