Çalışan annelere 1471 lira kreş yardımı 2021: Kreş parası nasıl alınır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yer alan karar ile kreş yardımı 2021 senesinde 1471 TL olarak açıklandı. Peki kreş yardımı nasıl alınır? Çalışan anneler için kreş yardımı şartları nelerdir?

Çocuklarını kreşe vermek göndermek pek çok anne ödeme güçlüğünden dolayı Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımına başvuruda bulunuyor.

2021 yılı kreş yardım parasının ne kadar olacağı bakanlık tarafından açıklandı.

Çalışan anneler için kurtarıcı bir seçenek olan kreşler, çocuklar için de gelişim gösterdikleri ve sosyalleştikleri bir alan oluşturuyor.

Peki kreş yardımı alma şartları nelerdir? Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kreş parası hakkında detaylar...

KREŞ YARDIM PARASI NE KADAR 2021?

Çalışan kadınları iş hayatında tutmayı hedefleyen kreş yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi güçlük çeken ailelere verilmektedir. Geçen yıla göre kreş parası yüzde 400 zam yapılarak 1471 TL’ye çıkarıldı.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU 2021

Sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışan anneler, kreş yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvurusu kabul edilenlere ise para hesaplarına yatmıyor, çocukların gitmiş olduğu kreşlere gönderiliyor.

Anneler, e-Devlet sistemi üzerinden Kurumsal Çocuk Bakımı sayfasından başvurularını yapabilirler.

Kreş desteğinden yararlanacak olan ailenin öncelikle gelir durumu göz önüne alınacak ve 0 ila 100 puan arasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirme sonrasında kreş desteğinden yararlanabileceksiniz.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI

0-5 yaş aralığında çocuğu bulunan anneler

Maddi açıdan zor durumda olan çalışan anneler

Dul ve eşinden boşanmış olan çalışan anneler

Eşi ölmüş olan ve çalışmak zorunda olan anneler

Geçim sıkıntısı yaşayan babalara

Yukarıda maddeler halinde yer alan şartlara uyum sağlayan anneler kreş desteklerinden yararlanabileceklerdir.

KREŞ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2021