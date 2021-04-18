Çalışma İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır?

Çalışma İzin Belgesi nereden ve nasıl alınır?

Kısmi Kapanma kararları doğrultusunda hafta içi yasak saatlerinde yapılan değişiklik nedeniyle çalışanlar, 'çalışma izin belgesi nereden ve nasıl alınır?' sorusuna yanıt arıyor.

1 Mart'ta kademeli normalleşmeye geçilen Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan hızlı artış nedeniyle özellikle Ramazan ayında oluşabilecek hareketliliğin önüne geçebilmek için bir dizi önlem alındı.

''Kısmi Kapanma'' kararları doğrultusunda ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken hafta içi sokağa çıkma yasağı 19.00-05.00 olarak güncellendi.

Bu nedenle hafta sonu ve hafta içi belirtilen saatler aralığında çalışan kişiler, çalışma izin belgesi hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışan kişilerin, hafta sonunda veya hafta içi yasak saatlerinde herhangi bir cezayla karşılaşmaması için çalışma izin belgesine sahip olması gerekiyor. Bu belgeyi yanında bulunduran vatandaşlara, adli/idari para cezası uygulanmıyor.

Kısıtlama saatlerinde dışarıda olacak çalışanlar, çalışma izin belgesini e-Devlet üzerinden alabiliyor.

İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.

Anasayfadaki arama kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazın.

Çıkan sonuca tıklayın.

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.