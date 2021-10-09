Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı 2021: Başvuru tarihleri ve şartları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı 2021: Başvuru tarihleri ve şartları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 125 personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 125 çalışma uzman yardımcısı istihdam edilecek.

125 çalışma uzman yardımcısı alımı için başvuru tarihleri, branş dağılımı ve şartları açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 12 Ekim 2021 tarihinde online olarak başvurularını yapabilecek.

Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2021 ÇSGB çalışma uzman yardımcısı alımı ile ilgili detaylar...

ÇSGB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacak.

2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacak.





ÇSGB ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI ALIMI ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.