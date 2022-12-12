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    Çam ağacı süslemek caiz midir? Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

    Yılbaşının simgesi çam ağaçları, yeni yıla günler kala süsleniyor. Peki çam ağacı süslemek günah mıdır? Ağaç süslemek caiz mi? Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? İşte Diyanet'in cevabı...
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 12:50
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    Çam ağacı süslemek caiz midir? Yılbaşı ağacı süslemek günah mı?

    Yılbaşı denilince akla süslenmiş çam ağaçları geliyor.

    Yılın son günlerinde caddeleri, sokakları, alışveriş merkezlerini, evleri süsleyen yılbaşı ağaçlarını görmek mümkündür.

    Çam ağacı süslemek, yeni yıl kutlama gelenekleri arasında yer alıyor.

    Müslümanlar ise yılbaşı ağacı süslemenin dini durumu nedir merak ediyor. Çam ağacı süslemek caiz midir? Yılbaşı ağacı günah mıdır? soruları gündemde yer alıyor.

    Peki Diyanet ne diyor? İşte konunun ayrıntıları...

    Çam ağacı süslemek caiz midir? Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? #1

    Çam ağacı süslemek günah mı?

    "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların gelenek ve göreneklerinde cam ağacı süslemenin bulunmadığı belirtti.

     


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