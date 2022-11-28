Petrol
82.5
-1.45%
Euro
19.4301
0.12%
Dolar
18.6295
-0.02%
Altın
1.047
-0.44%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
308.188
-2.16%
BTXN Coin
5.77
-1.02%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çam Dağı'ndan sonbahar manzaraları

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte, Sakarya'da kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı.
    • 28.11.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çam Dağı'ndan sonbahar manzaraları

    Her mevsimiyle ayrı güzel ve bereketli olan Türkiye, sonbaharın sarı renklerine büründü.

    Kışın ayrı, ilkbahar ayrı ve yazın bambaşka olan yurtta, sonbahar renkleri görenleri büyülüyor.

    Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, yaprakları sararan ağaçlarla hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtıyor..

    Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, sonbaharla birlikte sarardı.

    Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

    Tabloyu andıran sohbahar manzaraları

    Çam Dağı'ndaki sonbahar güzelliği, adeta bir tabloyu andırırken, bölgedeki kıvrımlı yollardan geçenler eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

    Güz renkleriyle hayranlık uyandıran bölge, dronla da görüntülendi.

    Çam Dağı'ndan sonbahar manzaraları VİDEO

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #1

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #2

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #3

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #4

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #5

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #6

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #7

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #8

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #9

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #10

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #11

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #12

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #13

    Çam Dağı ndan sonbahar manzaraları #14


    Josep Borrell: Rusya, Ukrayna’yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor
    Dünya

    Josep Borrell: Rusya, Ukrayna’yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

    TRT1'den rekor kıracak bomba dizi geliyor! Al Sancak konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve tanıtım videosu!
    Medya

    TRT1'den rekor kıracak bomba dizi geliyor! Al Sancak konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve tanıtım videosu!

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir