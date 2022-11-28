Sonbaharın gelmesiyle birlikte, Sakarya'da kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Her mevsimiyle ayrı güzel ve bereketli olan Türkiye, sonbaharın sarı renklerine büründü.

Kışın ayrı, ilkbahar ayrı ve yazın bambaşka olan yurtta, sonbahar renkleri görenleri büyülüyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, yaprakları sararan ağaçlarla hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtıyor..

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, sonbaharla birlikte sarardı.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

Tabloyu andıran sohbahar manzaraları

Çam Dağı'ndaki sonbahar güzelliği, adeta bir tabloyu andırırken, bölgedeki kıvrımlı yollardan geçenler eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

Güz renkleriyle hayranlık uyandıran bölge, dronla da görüntülendi.

Çam Dağı'ndan sonbahar manzaraları VİDEO