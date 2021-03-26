Cam filmi yasaklandı mı? Hangi araçlarda cam filmi yasak 2021?

Cam filmi yasaklandı mı? Hangi araçlarda cam filmi yasak 2021?

Araç cam filmi konusundaki son dakika kararı İBB UKOME’nin toplantısında kabul edildi. Araç sahipleri hangi arabalarda cam filmi yasak merak ediyor. İşte cam filmi uygulamasında son durum..

Trafikte seyreden birçok aracın tercih ettiği siyah cam filmi ile ilgili son gelişmesi yaşandı.

Daha önce yasaklanan ve bazı araç sahiplerinin ceza almasına neden olan siyah cam filmi yasağı kısa süre sonra kaldırılmıştı.

İBB UKOME toplantısında cam filmleriyle ilgili maddeler görüşülerek, karara bağlandı.

Siyah cam filmi uygulamasına ilişkin yeni koşullar belirlenirken sürücüler tarafından ayrıntılar merak ediliyor. Cam filmleri yasaklandı mı, hangi araçlarda? İşte ayrıntılar..

ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

HANGİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAK?

İBB kararıyla birlikte ticari tüm araçlar, içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

Genel olarak araç içindeki tüm camların siyah cam film ile kaplanması 2019 yılında yasaklandı. Aracın ön camına kesinlikle cam filmi uygulaması yapılamıyor. Diğer camlarda ise siyah cam filmin oranlarına göre izin veriliyor.

Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanan bu düzenlemelerde amaç araç içinin görünmesini sağlamak. Standartlara uymayan araçlar muayeneden geçemiyor ve ağır cezalar uygulanıyor.

4 numara olarak bilinen en koyu renk siyah camlar hiçbir şekilde aracın hiçbir camında kullanılamıyor. Arka camlarda serbest bırakılan siyah cam filmler için de, tamamen karartmayan bir oran belirleniyor.

Öte yandan oranı her ne olursa olsun ön camda da cam filmi kesinlikle yasak. Ön yanlar için uygulanacak olan siyah film oranı yüzde 30'u geçmeyecek şekilde ayarlanmak zorunda.

CAM FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

30/ 1-b ceza koduna giren cam filmi cezası aynı zamanda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde madde 63 ile uygulanıyor.

Görüşün engellenmesine sebep olabilecek süs ve aksesuarlar içerisine dahil edilmesinden dolayı kalın ve kapalı cam filmlerin kullanımı yasak. Tehlike anında dahi yaşanabilecek görüş kayıplarında telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkabiliyor.

Bunun engellenmesi ve diğer trafik unsurlarının korunması içinde cam filmi ceza maddesi uygulamaya alındı. Nedeni ise görüşün tam anlamıyla kaybedilmesine neden olabilecek karartma yapabilmesi ve güvenlik sorunları.

Ön camların yanı sıra arka ve yan camlarda dahi 4 numaralı filmin yapılması 2019 yılında yasaklananlar arasında. Bundan dolayı hiçbir şekilde kalın ve riskli cam filmlerinin kullanımına izin verilmiyor.

CAM FİLMİ RUHSATA İŞLENİR Mİ?

Cam filminin ruhsata işlenmesi mümkün değildir. Yalnızca fabrika çıkışlı karartılmış camların (R43 cam) ruhsata işletilmesi mümkündür.

Sonradan takılan cam filmlerinin muayeneden geçmesi mümkün olmadığı gibi ruhsata işlenmesi de olanaksızdır.