Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk kez intraoperatif radyoterapi tedavisi yapıldı

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk kez intraoperatif radyoterapi tedavisi yapıldı

İntraoperatif radyoterapi cihazının bulunduğu hastanede uygulanan yöntem bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı.

İk kez bir hastaya, cerrahi tedavi sırasında intraoperatif radyoterapi tedavi yöntemi başarıyla uygulandı.

Ekibi tarafından yapılan ameliyatla ilgili konuşan hastanenin Radyasyon Onkolojisi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Didem Karaçetin, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

HASTALIĞIN KONTROLÜ VE SAĞ KALIM SÜRELERİ ARTTI

Meme kanseri tedavisinde geçmişten günümüze birçok önemli adım atıldığını belirten Karaçetin, "Bugün artık hastalığın erken evrede tespit edilebilmesiyle meme koruyucu tedavilerin önemi arttı." dedi.

Karaçetin, meme koruyucu tedavi yöntemleriyle hastalara uygulanan cerrahi yöntemlerle modern radyoterapi teknikleriyle hastalığın kontrolü ve sağ kalım sürelerinin arttığını belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde intraoperatif radyoterapi tedavisi yapıldı ViDEO

"BU ÖNEMLİ CİHAZ, HASTANEMİZDE BULUNUYOR"

Bunun yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin azaldığını anlatan Karaçetin, "İntraoperatif radyoterapi cihazı İstanbul'da nadir hastanelerde bulunuyor. Bu önemli cihaz, hastanemizde de bulunuyor. Bugün ilk defa hastanemizde bir hastamıza intraoperatif radyoterapi tedavi yöntemini kullandık.

Hastamızın ameliyatı oldukça başarılı geçti. İntraoperatif radyoterapiyi, cerrahi olarak tümör çıkarıldıktan sonra tümör kavitesine bir aplikatör yardımıyla uyguladık. Bu çok kısa ve başarıyla sonuçlanan tedavi yöntemi." ifadelerini kullandı.

Karaçetin, tedavi yönteminin kozmetik sonuçlarının da çok başarılı olduğunu kaydetti.

"TEK SEANSTA TAMAMLIYORUZ"

Hastanın lokal tedavisini hemen tamamladığını, böylece hastalığın tekrar etme şansını da ortadan kaldırdıklarını ifade eden Karaçetin, "Bir grup hastada intraoperatif radyoterapi ile hastanın yaklaşık 4-6 hafta süren onkolojik tedavisini de sadece bir günde ve tek seansta tamamlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karaçetin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olarak, ciddi bir teknolojik donanıma sahip olduğunu, nadir yapılan tedavileri kısa sürede yapabilecek konuma geldiklerini sözlerine ekledi.