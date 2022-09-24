Sakarya'da çamaşır makinesinden 1.5 metre yılan derisi çıktı

Sakarya'da su ısıtma sistemi bozulduğu düşüncesiyle tamire götüren vatandaşın çamaşır makinasından yılan derisi çıktı. Tamirci korktu, makinanın içinde yılanı aradı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bozulan bir çamaşır makinasının tamir edilmesi için bırakıldı, çamaşır makinesinin üst bölümünden çıkan yaklaşık olarak 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan derisi beyaz eşya tamircisini şaşkınlığa uğrattı.

Yongalık Mahallesi’nde ikamet eden Erkan Bucak, çamaşır makinesinin su ısıtma sisteminin bozulduğu düşüncesiyle tamirci Halim Sağlam’a götürdü.

Tamir ettiği çamaşır makinesinden yılan derisi çıktı

Makinadan çıkan yılan derisi tamirciyi korkuttu

Arza tespit ve tamir için sökülen çamaşır makinesinin üst kısmında çıkan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda yılan derisini gören tamirci hayrete düştü.

Gördüğü yılan derisi karşısında şaşkınlığını koruyamayan Sağlam, yılanın makinenin içinde olabilme ihtimaline karşı makine içinde yılanı aradı.

İHA'nın haberine göre, ömrünün 29 yılını bu meslekte harcayan beyaz eşya tamircisi Sağlam, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

“Çok şaşırdım ve korktum”

Çamaşır makinesinin problemini çözmek ve tamir etmek için söken Halim Sağlam, karşılaştığı manzara karşısında: "Çamaşır makinesi ’ısıtmıyor’ diye dükkanımıza getirildi. Üst kapağını açtığımda kafası üst tarafta gövdesi ise aşağılarda olan yaklaşık bir buçuk metrelik bir yılan derisi vardı. Çok şaşırdım ve korktum. Hemen arkadaşımı çağırdım. Yılanın kendisi içeride mi diye düşündüm. Sonrasında makinayı yatırıp altına falan baktık. Ama yılan yoktu derisini çıkarıp gitmiş. Köy yerlerinde duranların bu olaylara çok dikkat etmesini istiyorum." dedi.