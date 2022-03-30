Çamaşır makinesine sirke koyun! Sonra bakın neler oluyor, etkisi inanılmaz…

Çamaşırlarınızın yeterince temizlenmediğini düşünüyorsanız yapmanız gereken birkaç püf nokta bulunuyor. Ayrıca bu püf noktalar, çamaşırlarınızı daha temiz hale getirirken makinenizin ömrünü uzatıyor.

Son dönemlerde birçok kişi, daha sağlıklı bir yaşam için yoğun kimyasal içerikler yerine işlenmemiş, doğal gıdalara yönelmeye başladı.

Ancak bu durum, hijyen söz konusu olduğunda değişiyor. Çünkü hala çamaşır, bulaşık yıkarken ve evi temizlerken yoğun kimyasal içeriklere sahip deterjanlar tercih ediliyor.

Kimyasal içerikli deterjanların özellikle çamaşırları daha temiz hale getirdiği düşünülüyor. Ancak doğal yöntemlerle de çamaşırlarınızı daha hijyenik hale getirebilirsiniz.

Önereceğimiz eski ancak oldukça etkili olan bu yöntem, sadece çamaşırlarınızı temizlemekle kalmıyor, çamaşırlarınızın rengini koruyarak ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor.

İşin sırrı; tabii ki beyaz sirke… Çamaşır makinesinde kullanılan beyaz sirke, hiç beklemediğiniz birçok sorunu çözüme kavuşturuyor. Öncelikle beyaz sirkenin yararları ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi edinmeniz gerekiyor.

BEYAZ SİRKE NASIL KULLANILIR

Doğal yollarla üretilen ve yapısı itibarıyla şeffaf olan beyaz sirke, hem mutfakta hem de temizlikte sık tercih edilen fermente bir üründür.

Genellikle sirke deyince akla ilk olarak elma sirkesi veya üzüm sirkesi gelse de beyaz sirke de en etkili sirke türlerinden biridir.

Asya'da ana yemeklerde sıklıkla kullanılan bir gıda ürünü olan beyaz sirke, temizlikte de oldukça etkindir. Özellikle yerleri silerken ve toz alırken uzun süreli bir hijyen oluşturan bu ürün, alerjenlere karşı da koruyucudur.

Üstelik kimyasal bir yapıya sahip olmaması, tehlikeli kimyasal reaksiyonlar riskini de ortadan kaldırır. Böylece astım, bronşit veya alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin de korunmasını sağlar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLER

Beyaz sirke, son zamanlarda ülkemizde kullanımı artmaya başlayan ürünlerden biridir. Temizlik alanında sık kullanılan doğal malzemelerden biri olan beyaz sirke, aynı zamanda yağ ve kireç çözücü etkiye sahiptir.

Çamaşır makinenize eklediğiniz beyaz sirke, oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkararak makinenizde biriken kireci söküp atabilir. Bu sayede çamaşır makinenizi ilk günkü gibi verimli kullanmaya başlayabilirsiniz.

KALICI LEKELERİ ÇIKARIR

Kıyafetinizdeki lekeleri ne yapsanız çıkaramadınız mı? Bunun için de yardımınıza beyaz sirke koşuyor.

Lekeli kıyafetinizi önce elinizle soğuk suda yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Ardından kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.

TAM BİR DOĞAL BİR YUMUŞATICI

Çamaşırlarınızın ilk günkü gibi yumuşacık olmasını mı istiyorsunuz? Bunun için ihtiyacınız olan tek şey; onlarca farklı kimyasal ürün yerine yalnızca biraz beyaz sirke olduğunu söyleyebiliriz.

Makinenizin yumuşatıcı bölümüne beyaz sirke eklerseniz tüm çamaşırlarınızı yumuşattığını göreceksiniz. Böylece hem kimyasal bir uygulamadan uzak duracak hem de tamamen yumuşamış çamaşırlara kavuşacaksınız.

KOKULARI GİDERİR

Beyaz sirke her ne kadar güçlü bir kokuya sahip olsa da bu koku yıkama esnasında kaybolur. Böylece çamaşırlarınızda herhangi bir sirke kokusu almazsınız.

Üstelik beyaz sirke, kıyafetlerinize sinen sigara veya istenmeyen kokuları da çıkarır. Bunun için beyaz sirkeyi makinenizin yumuşatıcı kısmına dökmeniz yeterli.

Tüm bunlara ek olarak çamaşırlarınızda hoş bir koku istiyorsanız, sevdiğiniz çiçek özleri yağından birkaç damla olacak şekilde yumuşatıcı gözüne beyaz sirke ile birlikte damlatabilirsiniz.

EVCİL HAYVANLARIN TÜYLERİNİ ÇIKARIR

Evde kedi veya köpek besleyenler bilir. Bazen çamaşırları yıkadığımız halde hayvan tüylerinin hala kıyafetlerde kaldığını görürüz. Bunun için de yine beyaz sirke kullanabilirsiniz.

KOLTUK ALTI LEKELERİNİ ÇIKARIR

Bazen yanlış deodorant seçimi nedeniyle kıyafetlerimizin koltuk altında beyaz veya sarı lekeler kalabilir. Bu lekelerden kurtulmak için yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

DETERJAN KALINTILARINI ÇIKARIR

Çoğu zaman yıkadığınız çamaşırların üstünde deterjan izlerinin kaldığını görmüşsünüzdür. Kıyafetlerinizin deterjan kalıntılarından arındırmak için yapmanız gereken tek şey yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke dökmek.