Temizlik yaparken çamaşır suyu kullanan kişilerin sıklıkla karşılaştığı durumlardan biri, kıyafet ve eşyalarına çamaşır suyu damlaması ve leke kalmış olmasıdır. Peki çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Çamaşır suyu, kullanmaktan kaçınılması zor olan yaygın bir temizlik malzemesidir. Ancak dikkatli kullanılmadığında kumaşları, döşemeleri, hatta halıları bile kolayca lekeleyebilir ve genellikle çamaşır suyu lekesi olmuş birçok eşya, gözden çıkartılarak çöpü boylar.

Ancak çamaşır suyu lekesini çıkarmak, düşünüldüğü gibi zor değil. Belirli malzemelerin yardımıyla bu lekeden hiç zorlanmadan kurtulmak mümkün. Elinizi çabuk tutup gerekli çözüm yöntemini denediğiniz sürece çamaşır suyu lekesini ilgili bölgeden tamamen arındırabilirsiniz.

Küçük boyuttaki ve koyu renk kumaşlardaki lekeleri alkolle çıkarmak mümkünken büyük lekeleri seyreltilmiş sodyum tiyosülfat çözeltisiyle çıkarabilirsiniz.

Kumaşta, döşemede ve halıdaki çamaşır suyu lekelerini kalıcı hale gelmeden, önce sıvı bulaşık deterjanı ya da beyaz sirkeyle temizleyerek çıkarabilir ya da hafifletebilirsiniz.

Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlere ya da halıya bulaşan lekeyi ne giderir? İşte çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemleri…

KÜÇÜK LEKELERİ RENKSİZ ALKOLLE ÇIKARMAK

Renksiz (metil) alkol, kumaş boyasına sızıp yaydığı için kumaşta kalan çamaşır suyu da boyayla birlikte yayılabilir. Bu nedenle çamaşır suyuyla renksiz alkolün karışmaması için kumaşı, çamaşır suyu kokusu yok olana kadar soğuk suyla iyice durulayın.

Renksiz alkol, daha çok küçük çamaşır suyu lekelerinde ya da koyu renkli kumaşlarda işe yarar çünkü alkol, kumaşlardaki boyayı seyrelterek beyazlayan kısma yeniden dağıtır.

Cin ya da votka gibi renksiz bir alkole pamuğu batırın.

Daha sonra ıslak pamukla, çamaşır suyu lekesinin olduğu bölgeyi ve etrafındaki kumaşı dikkatli bir şekilde silin.

Kumaşın kendi kendine kurumasına izin verin ve bu şekilde bir gece boyunca bekletin.

Sonra alkolü çıkarmak için iyice yıkayın.

Bir sonraki gün baktığınız zaman çamaşır suyu lekesinin kıyafet ya da halının üzerinden arındığını görebilirsiniz.

SEYRELTİLMİŞ SODYUM TİYOSÜLFAT KULLANMAK

Fotoğraf sabitleyici olarak da bilinen sodyum tiyosülfat, kumaşın üstündeki çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için kullanılabilir. Sodyum tiyosülfat yöntemi, lekeye anında uygulandığında iyi sonuçlar verir. Eğer leke uzun süredir varsa seyreltilmiş solüsyon lekeyi tamamen çıkarmayabilir ancak daha az fark edilir olmasını sağlar.

1 yemek kaşığı (14.5 g) sodyum tiyosülfatı 1 su bardağı (240 ml) ılık suyla karıştırın. Ancak bu karışımı, yalnızca temizlik işlerinde kullandığınız bir leğende hazırlayın. Ayrıca karışımı, sodyum tiyosülfatın tamamı eriyene kadar tek kullanımlık bir kaşıkla karıştırmaya devam edin.

Temiz bir el bezi ya da makyaj pamuğu alıp seyreltilmiş sodyum tiyosülfata batırın.

Kumaş sıvıyı emene kadar ıslak bezle lekeye hafifçe dokunun.

Kumaşı seyreltilmiş solüsyonla silmek zarar verebileceğinden kumaşı silmemeye ve hafifçe dokunmaya özen gösterin.

Leke hâlâ görünüyorsa kumaşı soğuk suyla durulayın. Sonra, seyreltilmiş sodyum tiyosülfatla tekrar işlem yapın. Leke istediğiniz duruma gelene kadar kumaşa bu işlemi uygulamaya devam edin.

Ardından kumaşı her zamanki gibi yıkayıp kurutun. Seyreltilmiş sodyum tiyosülfatın kumaştan tamamen çıktığından emin olun.

SIVI BULAŞIK DETERJANINI SEYRELTMEK

Seyreltilmiş bulaşık deterjanı; kumaş, döşeme ve halılardaki çamaşır suyu lekelerini etkisiz hâle getirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemin etkili olması için farklı materyallerde farklı su sıcaklığı kullanılması önerilir.

Örneğin ılık su, halı liflerindeki kiri ve sıvı kalıntılarını sökme konusunda soğuk suya göre daha etkilidir. Bu nedenle çoğu profesyonel halı temizleyicisi, halıları temizlemek için sadece ılık su kullanır.

Kumaş ve döşemelerdeki lekeler için, 1 yemek kaşığı (15 ml) sıvı bulaşık deterjanını 2 su bardağı (480 ml) soğuk suyla karıştırın. Halı için 1 yemek kaşığı (15 ml) sıvı bulaşık deterjanını 2 su bardağı (480 ml) ılık suyla karıştırın.

Temiz bir el bezi ya da pamuğu solüsyona batırın ve çamaşır suyu lekesine hafifçe dokunun.

Lekenin dış kısmından başlayıp ortasına doğru ilerleyin. Ortadan daha uzakta olan noktaları kurtarma şansınız daha yüksektir, bu nedenle önce kenarlara odaklanın.

Çamaşır suyu lekesini sökmesi için bulaşık deterjanı solüsyonuna zaman verin.

Ardından işlem yaptığınız alana temiz bir el beziyle hafifçe dokunun. Bu, seyreltilmiş bulaşık deterjanının söktüğü çamaşır suyu kalıntısını gidermeye yardımcı olacaktır.

Leke daha az görünür hale geldiğinde temiz suyla durulayın.

İşlem yaptığınız halının yeniden doğal dokusuna kavuşması için kuruduktan sonra elektrik süpürgesiyle süpürün.

Temizleme sonrası halının işlem yaptığınız kısmı biraz sertleşmiş olabilir. Halıyı gece kuruması için bırakın, sabah elektrik süpürgesiyle süpürün.

Kuruma işlemini hızlandırmak için fazla sıvıyı emmesi için halıya kâğıt havlular bastırın.

SEYRELTİLMİŞ BEYAZ SİRKE KULLANIN

Beyaz sirke kullanmak, çamaşır suyu lekelerine işlem yapmak için muhteşem bir doğal yöntemdir. Çamaşır suyu lekelerine sadece beyaz sirkeyle işlem yapabileceğiniz gibi beyaz sirkeyi, lekeye seyreltilmiş bulaşık deterjanıyla işlem yaptıktan sonra tamamlayıcı işlem olarak da kullanabilirsiniz. Ancak yöntemin etkili olması için farklı materyallerin farklı oda sıcaklıkları gerektirdiğini unutmayın.

Kumaş ve döşeme için 1 yemek kaşığı (15 ml) beyaz sirkeyi 2 su bardağı (480 ml) soğuk suyla karıştırın. Halı için 1 yemek kaşığı (15 ml) beyaz sirkeyi 2 su bardağı (480 ml) ılık suyla karıştırın.

Sirkeyle çamaşır suyunu karıştırmak, klor gazı adındaki bir toksin üretebilir. Bu nedenle çamaşır suyunun fazlasını çıkarmak için lekeli yere ön işlem yapmak gerekir.