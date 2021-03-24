Görüntüsüyle cezbeden şeker kaplı bir meyve tatlısı olan Tanghulu, Çin mutfağında oldukça meşhurdur. Kıtır kıtır yapısıyla ve cam görüntüsüyle son günlerin favori tatlısı Tanghulu nasıl yapılır?

Çin'in sokak lezzetlerinden birisi olan camdan meyve tatlısı Tanghulu, son günlerde tatlı severlerin yeni favorisi durumunda.

Yapılışı oldukça kolay olan bu tatlı, Türklerin de oldukça sevdiği elma şekerine benziyor.

Tarifi denemek isteyenler camdan meyve şekerinin yapılışını ve malzemelerini araştırıyor.

TANGHULU NEDİR?

Tanghulu çıtır bir şeker kabuğuyla kaplanmış bambu çubuklarında şişlenmiş meyvelerden yapılan geleneksel bir Çin atıştırmalığıdır.

Bir rivayete göre, Song hanedanındaki bir imparatorun kraliyet cariyesi gizemli bir hastalığa yakalanmış. Alıç meyvelerinin tıbbi özelliklerini bilen mahkeme doktoru, her yemekten önce bu meyvelerden beş ila on parça yemesini söylemiştir

Ne yazık ki, cariyenin bu meyveleri yemesinin tek yolu, onları daha lezzetli hale getirmek için şekerle kaplanmasıdır. Lezzetli “tedavi” sonunda işe yaramış ve kadın sonunda iyileşmiştir.

Kasaba halkı bu mucizevi tedaviyi duymuş ve çok geçmeden insanlar oradan atıştırmalık olarak bir çubukta şekerlenmiş meyve yemeye başlamıştır.

Peki camdan meyve şekeri Tanghulu nasıl yapılır? İşte tarifi..

CAMDAN MEYVE ŞEKERİ TANGHULU TARİFİ

Malzemeler:

200 gram şeker

120 ml su

Çilek

Üzüm

Tahta şiş

Su ile şekeri tenceremize alıyoruz.

Kısık ateşte 10 dk. ara ara karıştırarak 4 dakika yüksek ateşte karıştırarak kaynatıyoruz.

Bir bardak soğuk suyun içine azıcık döktüğünüzde camlaşıp çıtırdıyorsa olmuş demektir. Daha sonra kürdana batırdığımız meyveleri şerbete batırıp yağlı kağıda alıyoruz.

Afiyet olsun..