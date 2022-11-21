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- Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluşması
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluşması
- 21.11.2022 - 09:38
- Güncelleme : 21.11.2022 - 10:14
İstanbul'un tarihi yapıları eşsiz görüntülere sahne oluyor...
Manzara fotoğraflarının baş mimarı olan Galata Kulesi, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Anadolu Yakası'ndaki Çamlıca Camii ise mimari yapısıyla kendine hayran bırakıyor.
Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir kare büyük beğeni topladı.
3 ay boyunca uğraştı
İzmirli fotoğraf sanatçısı, ayın en güzel halini çekmek için harekete geçti.
İHA'nın aktarımına göre; bu süreçte zaman zaman astrolojik verilerden de yardım alan fotoğrafçı, 3 ay boyunca büyük uğraşlar verdi.
Kartpostallık görüntü
Ayın hareketlerini, nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceleyen kişi, sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu.
Kartpostallık görüntülerin çıktığı fotoğrafta; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu.
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede görüntülendi VİDEO