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Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluşması

Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilalin buluşması

Megakent'te eşine az rastlanan ay manzarası sosyal medyada gündem oldu. Ayın hareketleri için yapılan çalışmada Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin aynı karede olması büyük beğeni topladı.