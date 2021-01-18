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    Çamlıca Camii, beyaz örtüye büründü

    Kar yağışının etkili olduğu kentteki cami, havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 08:42
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    Çamlıca Camii, beyaz örtüye büründü

    İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.

    Kar yağışı sonrası gece saatlerinde havadan görüntülenen Çamlıca Camii, adeta hayran bıraktı.

    ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi'nde seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

    Beyaza bürünen Çamlıca Camii ise gece görüntüsü ile görsel şölen oluşturdu. Cami drone ile havadan görüntülendi.

    Çamlıca Camii, beyaz örtüye büründü #1

    Çamlıca Camii, beyaz örtüye büründü #2

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