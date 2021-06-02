Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi giriş ücreti ve ziyaret saatleri 2021

Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi giriş ücreti ve ziyaret saatleri 2021

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı. Giriş için indirimli bilet ve tam bilet olmak üzere iki farklı ücretlendirme olacağı bildirildi.

İstanbul'da radyo ve televizyon kuleleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son verecek ve İstanbul'un simgesi haline gelecek olan Çamlıca TV-Radyo Kulesi, ziyarete açıldı.

Kulenin açılmasıyla vatandaşlar da Çamlıca kulesi girişleri ücretli mi, Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi, Küçük Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar gibi soruları araştırmaya başladı.

Peki Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi? İşte merak edilenler...

ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt Çamlıca Kulesi giriş ücretlerini açıkladı.

Söğüt, "Vatandaşlarımız için indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır" dedi.

ÇAMLICA KULESİ SEYİR TERASI ÜCRETİ 2021

Tam bilet ücreti: 60 TL

İndirimli bilet ücreti: 30 TL

ÇAMLICA KULESİ ZİYARET SAATLERİ

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Kulemiz, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız."