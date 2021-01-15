Kenti etkisi altına alan kar yağışı, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Yağan kar ile kimi hatıra fotoğrafı çekerken, kimi de yürüyüş yaptı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi de beyaza büründü.

Gece saatlerinde yağmaya başlayan karın tadını, sabah saatlerinde spor yapmak isteyenler çıkardı.

Bazı kişilerin manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların da karın üzerinde bisiklete binmeyi tercih ettiği görüldü.

"BEYOĞLU'NDA KAR, YOK DENECEK KADAR AZDI"

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Can Alanç, "Çok şükür günlerdir kar yağışı bekliyorduk. Manzara Çamlıca Tepesi'nde süper. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Beyoğlu'nda oturuyorum. Kar yok denecek kadar azdı burası çok güzel. " diye konuştu.

MANZARA GÖRMEYE GİTTİ

Hatıra fotoğrafı çekmek için geldiğini söyleyen Mehmet Çakır, "Bu karı poşetlere koyup baraja dökelim, yoksa yazın çok ihtiyacımız olacak. Çok özlemiştik. Manzarayı görmeye geldik." diye konuştu.

Çamlıca Tepesi, beyaz örtüyle kaplandı ViDEO