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    Çamlıca Tepesi beyaza büründü

    İstanbul'da yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 12:01
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    Çamlıca Tepesi beyaza büründü

     

    İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

    Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

    ÇAMLICA TEPESİ KARLA KAPLANDI

    Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

    Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #1

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #2

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #3

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #4

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #5

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #6

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #7

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #8

    Çamlıca Tepesi beyaza büründü #9

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