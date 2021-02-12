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Çamlıca Tepesi beyaza büründü
İstanbul'da yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
- DHA
- 12.02.2021 - 12:01
İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
ÇAMLICA TEPESİ KARLA KAPLANDI
Yağış nedeniyle binaların çatıları ile Çamlıca Tepesi beyaza büründü.
Çamlıca Tepesi'nde turistlerin kar manzarasında fotoğraf çektirdikleri görüldü.