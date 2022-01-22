Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başlarken, Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle tanıştı. Tepeye gelen bazı vatandaşlar manzaranın tadını çıkarırken, çocuklar ise oyun oynamayı ihmal etmedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başlarken, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Beyaza bürünen yerlerden birisi olan Çamlıca Tepesi, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Bu seyrine doyulmaz manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Çamlıca Tepesi'ne akın etti.

"KIŞIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Çamlıca Tepesi’ne gelenlerden kimi hatıra fotoğrafı çekerken kimi yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocuklar büyükleriyle kar topu savaşı yaparken, çok eğlendiklerini söyledi.

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Yıldız "Çok güzel bir manzara. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşımla dolaşıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarla kar topu oynayan Murat Akça, "Çocuklarla, torunlarla Çamlıca Tepesi’nde kar topu savaşı yapıyoruz. Kışın tadını çıkarıyoruz." dedi.