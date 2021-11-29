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- Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak koparak uçtu
Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak koparak uçtu
Etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.
- İHA
- 29.11.2021 - 14:54
- Güncelleme : 29.11.2021 - 15:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.
BAYRAK DİREKTEN KOPTU
İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu.
Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı.
Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.
Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak koparak uçtu ViDEO