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Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak koparak uçtu

Çamlıca Tepesi'ndeki dev bayrak koparak uçtu

Etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrağı bulmak için çalışmalar sürüyor.