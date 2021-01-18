Kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul'un yüksek tepelerinden olan Çamlıca'da vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

2017 yılından bu yana yoğun bir kar yağışı görmeyen İstanbul, bu yıl beyaza büründü.

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun bir kar yağışı görüldü.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlmasına denk gelen kar yağışı, vatandaşları heyecanlandırdı. Kısıtlamadan muaf olmayan vatandaşların da kar yağışının keyfini çıkarmak için sokağa çıktığı görüldü.

Çamlıca'dan kar manzaraları FOTO GALERİ

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çamlıca'da da güzel manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Çamlıca Camii'nde vatandaşlar karın ve manzaranın keyfini çıkardı.

Bir ailenin kardan adam yaptığı Çamlıca Camii avlusunda aileler, yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

EKİPLER, UYARILARDA BULUNDU

Bu sırada buz tutan yollar tuzlama araçlarıyla tuzlanırken, polis ekipleri de uyarılarda bulundu.