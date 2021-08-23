Can Gönül kimdir, Gökhan Gönül'ün kardeşi mi? Gökhan Gönül'e büyük şok!

Gökhan Gönül'ün yetiştirme yurdunda büyüdüğünü iddia ettiği bir kardeşi ortaya çıktı. Bunun akabinde, "Can Gönül kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nerede yaşıyor?" soruları gündeme getirildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve adını efsaneler arasında yazdırmayı başaran Gökhan Gönül, Beşiktaş forması ile taraftarların karşısına çıktı.

Ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Gökhan, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da top koşturacak.

Başarılı futbolcu şu sıralar futbolu ile değil özel hayatıyla gündeme geliyor.

Can Gönül isimli bir şahıs Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu söyleyerek, "Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS’ye girdim, sınav iptal olunca kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler.

Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu." dedi.

Bu gelişmelerin üzerine, "Can Gönül kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nerede yaşıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, "Can Gönül kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nerede yaşıyor?"

CAN GÖNÜL KİMDİR, GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ Mİ?

Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül kendisi ile ilgili soruları şu şekilde cevapladı;

"Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS'ye girdim, sınav iptal olunca kuraya kaldım.

Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim.

Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar yardımcı olarak durumu öğrendiler."