Çanakkale açıklarında hortum paniğe neden oldu Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

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AA

Türkiye, mart ayı başındaki sıcak havadan sonra yeniden kışa döndü...

Yurt genelinde yer yer kar yağışları ve yağmurla birlikte soğuk hava hakim.

Marmara Bölgesi'nde de soğuk hava etkisini gösterdi.

Bu kapsamda Çanakkale'de Karabiga beldesi açıklarında hortum oluşut.

Sahilden görüntülendi

Öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.

Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)