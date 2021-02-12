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    Çanakkale Boğazı'na çamur aktı

    Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi, sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 16:39
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    Çanakkale Boğazı'na çamur aktı

    Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay’a karışarak denize döküldü.

    Çamurlu su boğaza yayılırken, denizin rengi değişti.

    "YAĞMURUN ARDINDAN BÖYLE OLUYOR"

    Sarıçay'da tekne tamircisi olan Yusuf Konuşturan,"Yağmurun ardından dağlardan gelen çamurlu su, Sarıçay'dan denize dökülüyor. Her sene yağmurun ardından böyle oluyor. Çay ağzında akıntı olduğundan çamurlu su bir yerde kesiliyor. Bu nedenle deniz üzerinde kahverengi ve mavi olmak üzere iki farklı renk ortaya çıkıyor." dedi.

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