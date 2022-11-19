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- Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar tek seferde 2 bin palamut yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar tek seferde 2 bin palamut yakaladı
- 19.11.2022 - 16:09
- Güncelleme : 19.11.2022 - 16:11
Çanakkale Boğaz’ında geçtiğimiz günlerde balık avı için "Doğuş 1" isimli tekneyle denize açılan balıkçı Hasan Doğuş Tunç, Kangırlıaltı civarında büyük bir palamut sürüsüne denk geldi.
Balıkçı Tunç ve arkadaşları ağları denize bıraktı. Bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekti.
Palamutları görünce şaşkınlık içinde kaldı
Ağları palamut dolu gören balıkçı Hasan Doğuş Tunç, yaklaşık olarak 2 bin adet palamut yakaladı.
Mutluluk içinde büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anları teknede bulunanlar cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Çanakkale Boğazı’nda ağlarına tek seferde yaklaşık 2 bin palamut takıldı VİDEO
Kasım ayında palamut sürüsü balıkçıları sevindirdi
Balıkçı Hasan Doğuş Tunç, Çanakkale Boğazı’nda palamut geçişinin yavaşladığı Kasım ayı ortalarında böyle bir palamut sürüsü yakalamalarının kendilerinin sevindirdiğini belirtti.
İHA'nın haberine göre, Çanakkale Balıkhalinde palamut tanesi 50-60 liradan tezgahlarda müşterilere sunuluyor.