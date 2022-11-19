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Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar tek seferde 2 bin palamut yakaladı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar tek seferde 2 bin palamut yakaladı

Balık avı için açıldıkları denizde, tek seferde 2 bin palamut yakalayan balıkçılar mutluluk içinde o anları cep telefonu ile kaydetti.