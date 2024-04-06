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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi limana çekildi Çanakkale Boğazı'nda bir gemi daha arızalandı. Arızalanan geminin güvenliği ve deniz ulaşımının aksamaması için makineleri arızalanan gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.