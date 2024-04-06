Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi limana çekildi

AA
Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı bir gemi azılanınca tüm ekipler seferber oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, Çanakkale İntepe açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.
Tüm gemiler bilgilendirildi
Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.
Arızalanan gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na
Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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