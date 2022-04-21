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    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada...

    Bayram öncesi zamlanan Çanakkale feribot ücretleri fiyat listesi güncellendi. Peki Çanakkale feribot sefer ücreti ne kadar, kaç lira oldu? İşte güncel tarifeler...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 12:20
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    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada...

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine %42 ile %117 arasında değişen oranda zam yaptı.

    Çanakkale’de feribot ile yolculuk yapacak kişiler, yapılan zam sonrasında yeni fiyatları merak ediyor.

    Çanakkale Kilitbahir hattında sefer ücretleri ne kadar oldu araştırılıyor.

    Peki Çanakkale feribot ücreti ne kadar, kaç lira? İşte yolcu, öğrenci, araç, motor, kamyon feribot ücretleri 2022...

    Çanakkale feribot ücretleri 2022

    Bayram öncesi yapılan zammın akabinde 95 lira olan araç geçişi 135 liraya, 6,50 olan yaya geçişi ise 10 liraya, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye yükseldi.

    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada... #1

    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada... #2

    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada... #3

    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada... #4

    Çanakkale feribot ücretleri 2022 ne kadar, kaç TL? Kilitbahir, Lapseki, Gelibolu, Bozcaada... #5


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